INQUINAMENTO

PORDENONE L'inquinamento non molla la presa. In città l'effetto lockdown, che ha ridotto drasticamente la circolazione di mezzi ed auto soprattutto tra marzo e aprile, non ha fatto calare il livello delle polveri sottili nell'aria. Soprattutto le 2.5, microparticelle altamente dannose per la salute. Diminuita, invece, la presenza di biossido di azoto che, senza dubbio, può rincuorare almeno in parte. «Siamo sempre più convinti, e gli studi eseguiti in diverse regioni del Nord Italia lo dimostrano, che la maggior parte dell'inquinamento prodotto deriva dagli impianti di riscaldamento. Stufe a pallet piuttosto che caminetti che bruciano male sono altamente dannosi per l'ambiente. In città ravvisa l'assessore Cristina Amirante ravvisiamo purtroppo ancora la presenza di vecchie caldaie, soprattutto quelle a servizio di condomini non di recente costruzione, che immettono nell'atmosfera altissime percentuali di inquinanti. E, come se non bastasse, paghiamo lo scotto di essere collocati in un'area geografica in cui la stagnazione dell'aria è una costante. Senza tenere conto delle correnti, che tendono a spingere verso di noi lo smog che giunge dalle regioni a noi vicine».

MEZZI PUBBLICI

Se non è possibile fermare flussi d'aria e correnti, è quanto meno auspicabile che un'amministrazione metta in campo una serie di misure stringenti per limitare le emissioni nocive in atmosfera. Come, per esempio, l'incentivo ad l'utilizzo dei mezzi pubblici. «Per convincere i tanti cittadini ancora abituati a utilizzare per gli spostamenti i mezzi propri a prendere, per esempio, l'autobus - la riflessione dell'assessore Amirante - è necessario rendere il trasporto pubblico più veloce e, soprattutto, più frequente. Ci sono poi 4 milioni di euro da spendere per l'acquisto di nuovi mezzi non inquinanti». L'obiettivo, da raggiungere entro la fine dell'anno o al massimo entro l'inizio del 2021, è quello di potenziare i collegamenti verso il Consorzio universitario di via Prasecco, l'ospedale Santa Maria degli Angeli di via Montereale e, non da ultimo, il polo scolastico di via Interna.

LE NUOVE CORSE

Non solo: nelle intenzioni dell'amministrazione Ciriani già espresse a Narciso Gaspardo, presidente di Atap, e all'assessore regionale Graziano Pizzimenti, c'è la volontà di aumentare le corse da Borgomeduna e dal Sacro Cuore verso il centro. Oltre a pensare a nuovi collegamenti per chi deve recarsi a Torre e a Vallenoncello. Insomma un trasporto pubblico locale potenziato e, per certi aspetti, rivoluzionato. Anche la tecnologia potrebbe essere di supporto, dal momento che all'interno di un project financing c'è già l'orientamento ad installare centraline in grado di rilevare i passaggi dei veicoli e il livello delle polveri sottili nell'aria. Sensori in grado di inviare puntualmente informazioni al Municipio che, dati alla mano, in caso di necessità potrebbe indicare la chiusura del traffico in alcune zone della città. Il progetto di finanza pubblica prevede l'installazione di lampioni led ad alta efficienza energetica che, oltre a illuminare, garantiscano una serie di servizi esclusivi ed intelligenti. Un lampione paragonabile ad una stazione multifunzione per una città «intelligente» che assicura di «diminuire i consumi nel sistema di pubblica illuminazione». L'assessore Cristina Amirante precisa: «Grazie alla tecnologia, il lampione è in grado di telegestire e telecontrollare l'illuminazione, assicurando servizi innovativi come il monitoraggio della quantità di polveri sottili nell'aria o dell'inquinamento acustico e il controllo del numero dei veicoli che transitano. In base alle indicazioni, sarà quindi possibile decidere se e quando chiudere al traffico determinate zone delle città».

Alberto Comisso

