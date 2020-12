INNOVAZIONE

PORDENONE Un importante finanziamento, con garanzia al 90% del Fondo Centrale, è stato erogato da Crédit Agricole FriulAdria alla società Zero di Vallenoncello, recentemente costituita da alcuni imprenditori locali per lo sviluppo di un'innovativa iniziativa di vertical farming, ovvero impianti di coltivazione fuori suolo da collocare all'interno di spazi industriali dismessi nei pressi dei centri urbani. Il business consiste nell'applicazione di una tecnologia industriale per allestire moduli di coltivazione di ortaggi e piante ad uso farmaceutico in totale assenza di terreno o altri substrati, in un ambiente chiuso e controllato dove non esiste la stagionalità.

Negli impianti di vertical farming realizzati da Zero le piante crescono su più livelli, illuminate da luce al led e alimentate da una soluzione nutritiva a base di acqua pura e sali minerali erogata direttamente sulle radici delle piante sospese nel vuoto. Il risparmio di acqua è di oltre il 95% rispetto all'agricoltura tradizionale. Un sistema software supervisiona ogni parametro coinvolto nella crescita della pianta: temperatura, umidità, nutrienti, livello di illuminazione.

Coltivare senza terreno in un ambiente controllato, protetto dall'inquinamento ambientale, dai patogeni e dai metalli pesanti presenti nel terreno consente di raggiungere uno standard qualitativo nuovo: prodotti senza pesticidi, più intensi e più longevi, che non richiedono di essere lavati.

«Le vertical farm consentono di raggiungere uno standard qualitativo superiore e di ridurre l'impatto ambientale. La nostra sfida industriale è di rendere questa tecnologia e tutti i vantaggi che la caratterizzano accessibile su scala industriale e non limitarne l'applicazione a piccole produzioni di nicchia - spiega l'Ad di Zero, Daniele Modesto -. Abbiamo realizzato una piattaforma produttiva che consente di raggiungere le più elevate produttività per metro quadrato ma al contempo consente di rigenerare velocemente, in poche settimane, spazi industriali abbandonati che tornano ad essere luoghi produttivi alimentati da energia pulita».

