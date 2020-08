IN PENSIONE

PORDENONE Mancherà al mondo della scuola, quanto a lei mancherà la scuola. Non si usano sinonimi volutamente per il saluto di Teresa Tassan Viol dopo 47 anni di onorato servizio va in pensione lasciando lo scranno più alto del Leopardi-Majorana, il liceo che ha incarnato i suoi valori, il primo tra tutti l'attenzione a livello umano per le persone. Il vero amore per la scuola quando ha avuto origine? Fin da piccola, poi nell'anno del Signore 1973, era l'8 ottobre quando mi chiamò il Segretario della Direzione didattica di Aviano per assegnarmi la mia prima supplenza, immaginavo fosse breve, invece, annuale, ero al primo anno dell'Università, la facoltà di Pedagogia a Padova, avevo 18 anni e non avevo ancora la patente. Giovanissima, con un diploma di scuola magistrale in tasca pronta per affrontare una classe di bambini assetati di conoscenze.

Com'è andata? Mi sono rivolta alla mia vecchia maestra e poi mi sono stati d'aiuto tanta serietà ed impegno. Mi sono appassionata all'insegnamento e ho portato avanti in contemporanea gli studi universitari. Poi si è presentata l'occasione di un concorso e non lo volevo sostenere perché il mio sogno era di insegnare Filosofia e storia, mia madre è riuscita a convincermi e a 21 anni sono diventata una docente di ruolo. Mi sono appassionata non solo all'insegnamento ma a diversi progetti, a ciò che allora si chiamava funzione didattica. I dirigenti si sono fidati di me e io mi sono resa sempre disponibile. Da un lato c'era il rapporto con le classi e dall'altro gli aspetti organizzativi. Ha mai insegnato nel tempo Filosofia e storia? Il vecchio sogno è stato messo nel cassetto, poiché la scuola primaria mi era congeniale, stavo bene poi sono diventata vicaria con l'esonero all'insegnamento, mi sono stati affidati diversi incarichi e ho potuto imparare, ho avuto la fortuna di avere una carriera molto stabile.

Poi è venuto il momento della dirigenza. Prima al Centro storico, un anno di reggenza a Zoppola e l'approdo al Leomajor. Ho attraversato l'intero sistema scolastico con diversi ruoli e una ricchezza di esperienze che ha sempre tenuto viva la mia curiosità. Quanti studenti sono entrati dalla sua porta? Migliaia, mi metterò a contarli appena sarò in pensione. Qualcuno le è rimasto nel cuore? Tanti. Molti sono uomini, alcuni di loro hanno mandato i loro figli al liceo e sono passati a salutarmi. Ho avuto infinite relazioni poiché ho fondato il mio agire sulla disponibilità all'ascolto. La scuola rimpiangerà una tale figura di spessore, come lo è stato per i predecessori che hanno lasciato un segno indelebile, come Chiarotto, Andreoli Servono persone carismatiche, ogni studente ha il diritto di incrociarle nel percorso di vita scolastica, tutti i docenti dovrebbero essere consapevoli di questo. Quando i rapporti non funzionano, i danni sono notevoli.

Ha fatto un grande regalo prima di andarsene al suo Leopardi-Majorana, tutti in classe il primo settembre per riprendere i contatti, dalle seconde alle quinte. Ho sempre messo al centro la persona che è qualcosa in più rispetto allo studente, il suo cuore, il suoi rapporti, per questo ho trovato perfetta sintonia con gli insegnanti per far iniziare con leggerezza la scuola dopo il lockdown, per riprendere il filo delle relazioni laddove si era interrotto. Il suo pensiero prima di chiudere lunedì per l'ultima volta la porta del Leomajor? Non ci posso pensare, mi viene il magone. Per fortuna sono ancora presa dal lavoro, esco dal liceo tutte le sere, sono giornate piene per organizzare il rientro e ciò mi impedisce di lasciarmi prendere dallo sconforto. Chi le mancherà di più? La scuola. Di lei mi continuerò ad occupare, sarò di supporto ai colleghi, continuerà il mio ruolo nell'Associazione nazionale presidi. La scuola non uscirà mai dalla mia vita, dai miei interessi, con discrezione continuerò a seguire le vicende del Leomajor e sono felice che una nuova dirigente possa portare la sua visione. Sono sempre stata favorevole al cambiamento. Anche in questo caso? Sì, sono una riformista.

