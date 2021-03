Vaccini a domicilio per gli ultraottantenni che non possono spostarsi, non si placano le proteste dei pordenonesi. Anche ieri mattina, ad esempio, c'è stato chi ha telefonato al call center dell'AsFo per chiedere informazioni, senza però ottenere delle date certe. Nel pomeriggio, però, la direzione sanitaria (contattata sull'argomento) ha confermato il cambio di marcia. Già ieri, infatti, sono partite le prime telefonate, con lo scopo di comprendere quali anziani possono essere trasportati nei Distretti e quali invece riceveranno il vaccino direttamente a casa. «E in settimana abbiamo già in programma le prime missioni a domicilio», è stato spiegato.

Dalla questa settimana, infatti, è previsto l'avvio delle vaccinazioni a

domicilio per coloro che sono impossibilitati a recarsi nelle sedi vaccinali. «Partiremo - aveva chiarito il vicepresidente regionale Riccardi - con 200 inoculazioni nei primi sette giorni, mentre complessivamente si stimano di vaccinare circa 3.000 over80 a

domicilio». Nell'area pordenonese, oltre alle sedi dei distretti - a cui si sono già aggiunti Claut e Spilimbergo - al momento non verranno allestiti punti vaccinali aggiuntivi per gli ultraottantenni, a meno che non arrivino ulteriori dosi rispetto a quelle già programmate. Sugli over80, anche Asfo partirà con le inoculazioni a

domicilio a partire da questa settimana, «chiamando a casa - spiegava Riccardi - di volta in volta coloro che sono stati inseriti nella lista in quei sette giorni. Complessivamente gli over80 a cui sarà somministrato il vaccino a

domicilio saranno circa un migliaio». E non più di duemila, come risultato all'Azienda sanitaria in base alle indicazioni allegate alle prenotazioni.

