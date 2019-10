Ingegnere perde la battaglia dei compensi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAPORDENONE Era il 1999 e l'ingegner Claudio Merlo fu nominato coordinatore della sicurezza del cantiere di palazzo Pera Sbrojavacca, una ristrutturazione costellata di contenziosi per l'allora Provincia di Pordenone. Quello aperto con Merlo è finito anche in Cassazione, ma senza fortuna per il professionista. Perchè la Corte Suprema ha dichiarato il ricorso improcedibile e condannato Merlo a rimborsare le spese in favore dell'allora Provincia nella misura di 10.200 euro. Merlo aveva sottoscritto nel novembre 1999 un disciplinare...