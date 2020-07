INFRASTRUTTURE

PORDENONE Entro Natale ci sarà il vincitore. E avrà un compito delicatissimo: confezionare il nuovo ponte sul Meduna, l'opera-simbolo di un salto in avanti che città e provincia non sono riuscite a compiere in più di vent'anni. Sono questi i tempi stabiliti per la conclusione del percorso concorsuale che riguarda il viadotto incaricato di sostituire l'attraversamento attuale, ormai inadatto a sopportare il traffico di una Pordenone popolosa e indaffarata. E la commissione giudicatrice delle offerte in arrivo in provincia sarà composta da un pokerissimo di esperti in arrivo da tutta la regione.

LA NOVITÀ

Cinque professionisti dediceranno quali saranno le proposte ammesse. Si tratta di Marco Venturini, con studio a Gemona del Friuli (Ud), quale ingegnere civile con specializzazione in progettazione di infrastrutture stradali e sistemi di trasporto; di Roberto Bassi, con studio a Pordenone, quale ingegnere civile con specializzazione nella progettazione strutturale di ponti e viadotti; di Anna Busolini, con studio a Tavagnacco (UD), quale ingegnere impiantista con particolare esperienza in reti tecnologiche, illuminazione, sistemi di monitoraggio e produzione di energia da fonti rinnovabili; di Maurizio Bradaschia, con studio a Trieste, quale architetto con particolare esperienza nella progettazione e composizione architettonica, paesaggio e valutazione di impatto ambientale e infine di Emma Taverna, con studio a Gorizia, quale architetto con particolare esperienza nella progettazione e composizione architettonica, paesaggio e valutazione di impatto ambientale.

Il 10 agosto scadranno i termini per la partecipazione al concorso da parte dei partecipanti. Poi toccherà alla commissione mettersi al lavoro. Lo farà da Ferragosto: i cinque progetti che saranno valutati come i più meritevoli, passeranno il taglio e saranno messi a gara per lo sviluppo del progetto preliminare del nuovo attraversamento stradale sul Meduna. «Ed entro Natale si potrà avere presumibilmente il nome del vincitore», ha annunciato l'assessore Cristina Amirante. Il concorso prevede un premio per il vincitore di 242mila euro circa per il vincitore e per i successivi quattro classificati, da 40 a 15mila euro circa, che saranno ammessi al secondo grado della procedura.

I PIANI

Il documento preliminare alla progettazione, che ha avuto il via libera della giunta a marzo, prevede tre ipotesi progettuali, con costi compresi fra 19 e 24 milioni di euro: un ponte a travata continua, un ponte con struttura ad arco travata oppure un ponte strallato a tre campate. In tutti i casi, il ponte avrà due corsie per senso di marcia, con larghezza di ciascuna corsia di 3,50 metri, e una pista ciclabile sul lato sud del ponte. Nessuna delle tre soluzioni è stata prescelta dall'amministrazione: i concorrenti potranno dunque sia approfondirne una che proporre una soluzione alternativa, purché riconducibile alla tipologia di infrastruttura in acciaio o in struttura mista acciaio-calcestruzzo.

L'ULTIMA PARTITA

Una volta progettato il nuovo ponte sul Meduna, non si sarà arrivati alla fine del percorso. Anzi, per certi versi ci si troverà solo all'inizio del cammino più difficile. Il Comune infatti non ha i fondi necessari alla realizzazione dell'infrastruttura e anche nel bilancio regionale sarà difficile riuscire a reperire tutte le risorse necessarie. Diventerà allora fondamentale la missione a Roma, per convincere qualsiasi governo a proposito del carattere strategico di un'opera in grado di risolvere almeno in parte il problema del traffico sulla strada più congestionata di tutta la regione.

