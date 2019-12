INFORTUNI

PIANCAVALLO Una sciatrice americana di 25 anni è rimasta gravemente ferita sulle piste di Piancavallo. È successo la vigilia di Natale. In mattinata la giovane donna stava sciando, era assieme al fratello e ad altri tre amici, quando è uscita fuori pista carambolando per una ventina di metri sulle rocce. È stata soccorsa dal Nucleo carabinieri della stazione di Aviano addetto al soccorso piste. Ha ricevuto assistenza ed è stata assicurata a una barella in attesa dell'arrivo dell'équipe dell'elisoccorso (nella foto un carabiniere la tranquillizza mentre attendono l'arrivo dell'elicottero). Una volta valutate le sue condizioni e individuato un sospetto trauma spinale, il medico rianimatore ha deciso di trasportarla all'ospedale di Udine. Le condizioni della 25enne, che nella caduta ha riportato un trauma cranico e la frattura di due vertebre, sono gravi.

Si è invece fratturata il coccige una sciatrice di 37 anni, residente a Casarsa della Delizia, soccorsa dai carabinieri il giorno di Natale. La donna è caduta con lo snowboard ed è stata accolta all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Non ha voluto che gli fossero messi a disposizione mezzi di soccorso, invece, il 74enne che ieri mattina è caduto procurandosi un grave trauma facciale. L'uomo stava sciando assieme al figlio, quando è caduto sbattendo la faccia sulla neve ghiacciata. Nell'impatto contro la neve ha rotto gli occhiali e si è ferito. Soccorso dai carabinieri, è stato affidato alle cure della guardia medica che presidia la località turistica di Piancavallo.

Aveva bisogno di essere sottoposto a ulteriori accertamenti e medicazioni, ma non ha voluto andare in ospedale in ambulanza. Ha preferito raggiungere il pronto soccorso con mezzi propri assieme al figlio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA