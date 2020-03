SINDACI E INFORMAZIONE

PORDENONE Sono lieto di comunicare che il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio con nota Dpc numero Covid/15066 del 19 marzo 2020, in riferimento alle precedenti note sul tema del 16 e 17 marzo, ha comunicato alla Regioni di dare attuazione a quanto disposto dalla nota 14171 anche in riferimento alla trasmissione ai Comuni - in quanto soggetti legittimati e preposti a erogare servizi di assistenza ai cittadini - dei dati relativi alle persone infette. È questa la nota che l'Anci regionale ieri mattina ha fatto arrivare a tutti i sindaci del territorio. I primi cittadini sono stati anche messi al corrente che - sempre nella stessa mattinata di ieri - il presidente dell'Anci Fvg, Dorino Favot (sindaco di Prata di Pordenone) ha immediatamente scritto al presidente della Regione Alessandro Fedriga e al vicepresidente e assessore alla Salute Riccardo Riccardi affinché sia attivato il flusso dei dati verso i Comuni. «Aggiornateci - ha scritto ai sindaci il presidente Favot - se la situazione non dovesse sbloccarsi nelle prossime ore».

IL CASO

Il caso era scoppiato nella giornata di mercoledì. Dalla Presidenza del Consiglio era stata diramata una circolare - a firma del capo della Protezione civile nazionale Borrelli - in cui si diceva di sospendere tutte le comunicazioni relative ai pazienti contagiati o ricoverati oppure in quarantena relative al territorio di ciascun Comune. Il provvedimento era stato assunto al fine di verificare alcune situazioni legate al rispetto della riservatezza dei pazienti colpiti. Il documento aveva fatto saltare sulla sedia molti primi cittadini che erano intervenuti proprio per rivendicare il loro ruolo di massima autorità sanitaria sul proprio territorio. Con il cambiamento di rotta della giornata di ieri la ribellione dei primi cittadini è cominciata a rientrare. «Così va meglio. Le amministrazioni locali - ha commentato il sindaco di Polecenigo, Mario Della Toffola - sono soggetti che hanno pari dignità ad altri, non devono essere considerati meri esecutori di ordini». Lo stesso sindaco Della Toffola il giorno precedente, a fronte del divieto da parte degli enti preposti di comunicare le informazioni ai sindaci, era stato piuttosto duro: «È incredibile che si potesse anteporre - aveva detto - un problema di procedure e burocratico alla necessità per i sindaci di avere il quadro dei contagi e della situazione nei propri territori. È chiaro che come autorità sanitaria siamo tenuti alla riservatezza dei dati che ci vengono trasmessi. Ma quei dati - sottolinea ancora Della Toffola - sono necessari proprio in funzione della limitazione dei contagi e di una gestione dei casi secondo i protocolli di sicurezza da seguire». Il sindaco polcenighese ieri mattina ha ricevuto la comunicazione della svolta rispetto alle informazioni ai Comuni direttamente dalla Prefettura. «Auspichiamo - conclude - che la situazione possa sbloccarsi e possa essere definitivamente risolta a fronte dell'emergenza che stiamo affrontando».

MEDICI DI FAMIGLIA

Il nodo della mancanza delle informazioni sui pazienti positivi o ricoverati era stato sollevato nei giorni precedenti anche dai medici di medicina generale. Anche per i dottori di famiglia - per altro tenuti al segreto professionale come tutti i medici - le comunicazioni sui casi di positività scoperta sui propri pazienti diventa un elemento fondamentale per avere la mappa dei casi e per poter agire correttamente di conseguenza. Era stato Fernando Agrusti, segretario provinciale della Fimmg (il sindacato dei medici di medicina generale maggiormente rappresentativo), a sollevare la questione. Sostenendo, per altro, che anche i sindaci dovevano essere informati. «Devo dire - ha affermato ieri il sindacalista dei medici di famiglia - che fortunatamente il sistema si è messo in moto. Abbiamo cominciato a ricevere qualche informazione dall'Azienda sanitaria. C'è ancora un po' di ritardo rispetto ai casi più recenti, ma stanno arrivando dati dei contagi di qualche giorno fa. Cercheremo di collaborare affinché il sistema possa essere registrato dopo la prima fase di rodaggio e ci consenta di arrivare a una maggiore tempestività in modo da gestire al meglio l'emergenza».

