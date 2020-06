LA PREVENZIONE

PORDENONE Mentre prosegue la necessità di proseguire con tamponi e test sierologici per il Covid-19 in coda all'emergenza che non si è ancora conclusa si guarda già alla fase autunnale di prevenzione vaccinale anti-influenzale. Con l'ampliamento della platea di chi potrà usufruire della profilassi gratuita - over-60 e non più over-65, bambini fino a sei anni, categorie di pazienti a rischio e operatori sanitari - nel Friuli occidentale i potenziali cittadini da vaccinare contro l'influenza stagionale sfioreranno quota centomila. Più o meno un terzo della popolazione complessiva della Destra Tagliamento. Un autentico esercito. Tra queste circa 85 mila sono le persone con oltre 60 anni di età. A queste si somma il numero dei bambini sotto i sei anni e quello di tutti i pazienti che soffrono di particolari patologia cardiache o respiratorie e per i quali è fortemente consigliata l'anti-influenzale a prescindere dall'età. Vanno poi sommati gli appartenenti alle categorie a rischio: gli operatori sanitari e quelli delle forze dell'ordine. Fatti, dunque, due conti l'ipotesi della platea è di circa centomila persone. È poi da considerare che, negli ultimi anni, il Friuli occidentale ha sempre fatto registrare i tassi più alti di adesione alla campagna vaccinale: l'anno scorso si era superata la quota del 63% tra gli over-65, il dato più alto in regione. L'assessorato regionale alla Salute ha già annunciato l'acquisto di circa 500 mila dosi di vaccino che verranno distribuite alle diverse Aziende sanitarie in base alle esigenze. L'obiettivo è incrementare il numero di vaccini in quanto, visti i sintomi simili, aiuterà a riconoscere i casi Covid oltre a evitare le co-infezioni.

SERVONO SPAZI

Con un numero così elevato di persone che potenzialmente potrebbero aderire alla campagna di prevenzione autunnale si pone il problema degli spazi dove eseguire i vaccini evitando assembramenti e rischi, soprattutto per le persone più anziane. È chiaro che il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria continuerà a chiedere e a contare sulla collaborazione - sempre massima negli ultimi anni, anche grazie all'azione di coordinamento dell'Ordine provinciale - dei medici di medicina generale. Ma stavolta c'è il problema di evitare gli assalti agli ambulatori dei dottori di famiglia. Per la prima volta saranno coinvolti i pediatri di base visto che ci sarà un coinvolgimento nelle vaccinazioni dei bambini da zero a sei anni. Ma l'obiettivo dell'Azienda sanitaria è evitare il più possibile la frequentazione da parte di molti utenti sia degli ambulatori dei medici e dei pediatri, sia degli ambulatori dei distretti sanitari sui territori dove normalmente viene somministrato il vaccino. Ecco, allora, che già si pensa in vista dell'autunno alla ricerca di luoghi il più possibile adeguati dove potere eseguire i vaccini in sicurezza. Esclusa l'ipotesi del vaccino-drive-in - copiando dall'esperienza attuale dei tamponi - anche perché l'accordo per l'utilizzo degli spazi nella Fiera di Pordenone scade il 31 agosto, si sta pensando a opzioni alternative. «È chiaro che la logistica - come spiega Lucio Bomben, direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Asfo - va completamente ripensata. Abbiamo già aperto dei confronti sia con i pediatri di libera scelta, ma anche con il territorio per cercare luoghi adeguati e sicuri». Una delle ipotesi è quella di ampie palestre o luoghi simili nei Comuni in cui fare arrivare agevolmente anche le persone anziane. L'estate servirà anche per ragionare con i sindaci attorno ai luoghi da utilizzare per la campagna d'autunno.

Davide Lisetto

