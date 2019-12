Influenza, il picco atteso alla riapertura delle scuole

IL VIRUS

PORDENONE Ancora il picco influenzale non è arrivato, è infatti previsto tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Ma con l'abbassarsi delle temperature di questi giorni i casi di influenza sono in aumento. E non è da escludere - come avvenuto negli ultimi anni - che la curva epidemiologica possa registrare un picco con la riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie.

I DATI

Nel frattempo - secondo il rapporto epidemiologico InfluNet dell'Istituto superiore di sanità - emerge che in Friuli Venezia Giulia si registra l'incidenza del virus influenzale più alta a livello nazionale. I dati fanno emergere che in regione - nella settimana prima di Natale, il monitoraggio attraverso i medici sentinella è infatti settimanale - si registrano otto casi di ammalati ogni mille abitanti. Si tratta di una stima che emerge dai dati forniti da dodici medici setinella che coprono una popolazione campione di circa quindicimila persone. L'incidenza è particolarmente elevata tra i bambini fino a quattro anni di età: ci sono 14 bimbi ammalati ogni mille. L'incidenza scende un po' con il crescere dell'età: nei bambini e nei ragazzi tra i 5 e i 14 anni l'incidenza è di dici ammalati su mille. Nettamente inferiore il numero dei casi registrati tra gli adulti (la fascia di riferimento è dai 15 ai 64 anni): cinque casi ogni mille. Ancora più bassa l'incidenza tra gli ultrasessantacinquenni: 1,7 casi su mille. La media dell'incidenza dell'ultimo periodo di otto casi su mille è la più elevata a livello nazionale. Il Friuli Venezia Giulia distanzia anche di parecchio altre regioni. Solo le Marche sono abbastanza vicine come tasso di incidenza con 6,21 casi ogni mille residenti. La Lombardia e la Valle d'Aosta fanno registrare 5,30 casi su mille. Nelle altre regioni il tasso è inferiore. È da tenere presente che i dati del sistema di sorveglianza InfluNet (la rete coordinata dall'Istituto superiore di sanità si avvale del contributo di medici di medicina generale e pediatri che stimano l'incidenza settimanale durante la stagione invernale in modo da determinare l'intensità dell'epidemia) possono essere fortemente influenzati dal numero di medici che li inviano.

PREVENZIONE

La bassa incidenza del virus influenzale nelle persone over-65 è la riprova che la campagna anti-influenzale con l'immunizzazione gratuita anche quest'anno sta funzionando. Non è un caso che nel Friuli occidentale un mese fa le dosi di vaccino in alcuni distretti sanitari del territorio fossero terminate. Tanto che l'Azienda sanitaria aveva dovuto stanziare altri soldi per acquistare ulteriori duemila dosi, oltre alle 61 mila che aveva acquistato e distribuito a partire dallo scorso 24 ottobre, giorno di avvio della campagna. Confermata - anche se per i dati definitivi sulla campagna preventiva bisognerà aspettare qualche settimana - anche il maggior numero di vaccinati tra gli operatori sanitari.

D.L.

