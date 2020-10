VACCINI

PORDENONE E' come trovare un ago in un pagliaio: praticamente impossibile. Peccato, però, che l'arrivo dell'influenza stagionale è alle porte e che ai cittadini, ormai da tempo, sia stato caldamente consigliato di ricorrere alla vaccinazione. Peccato che le farmacie siano ancora sprovviste dei vaccini. Tutte, almeno tra Pordenone e il suo hinterland, sono nella stessa condizione. Diversa invece la situazione per i medici di base che su prenotazione, privilegiando gli anziani ma anche tutte le persone, compresi i bambini, che hanno patologie che li espongono al rischio di complicanze dell'influenza, riescono a somministrare il vaccino.

LE ATTESE

Di questo passo, però, le liste d'attesa negli ambulatori rischiano di allungarsi, con il virus influenzale che molto presto comincerà a farsi sentire. E il Covid-19 destinato a tenerci compagnia almeno sino alla prossima primavera. Come scritto anche nell'appello lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità, la vaccinazione è uno dei tasselli più importanti per permettere una diagnosi differenziale e ridurre i fattori che possono portare a confondere i sintomi del nuovo coronavirus con quelli di un'influenza. I vaccini antinfluenzali sono irreperibili e i farmacisti sono preoccupati. Le dosi arrivano con il contagocce e quando va bene una farmacia, a fronte di centinaia di richieste, può assecondare al massimo 10-14 clienti. Quando va male, invece, la risposta è perentoria: «Non ne abbiamo. Li abbiamo chiesti ma non sono ancora arrivati. Speriamo possano esserci novità positive nei prossimi giorni».

UNICA VOCE

Tutti i farmacisti interpellati hanno raccontato la stessa versione. «Sebbene siano stati consegnati ai medici, che li forniscono gratuitamente alle persone a rischio, quali anziani e soggetti con altre patologie - ha raccontato Maurizio D'Andrea, titolare della farmacia D'Andrea di Roveredo in Piano - quest'anno la vaccinazione è consigliata anche ad una fascia media, che al momento non è coperta perché tutte le farmacie non sono fornite. E' raccomandabile essere protetti contro l'influenza, perché questo permetterebbe di riconoscere con più facilità i sintomi riconducibili al coronavirus, distinguendoli da quelli di un normale virus stagionale». Per questo motivo quest'anno la domanda risulta particolarmente elevata. Luigina Boscarol, della farmacia di San'Antonio di Porcia è chiara: «Ad essere in difficoltà sono anche i nostri fornitori, a cui non sono stati consegnati i vaccini. Loro stessi sono in grado di dirci quando e soprattutto se arriveranno. Io spero in un miracolo». Questa situazione riguarda le farmacie di tutta Italia, alcune delle quali tentano di venire incontro ai pazienti prendendo liste di nomi con i relativi numeri di telefono, così da poterli contattare nel caso delle dosi dovessero essere disponibili. È il caso della farmacia di Emilio Badanai Scalzotto, che si trova in piazza Risorgimento a Pordenone: «Noi inviamo giornalmente la richiesta ai nostri fornitori ma purtroppo - allarga le braccia la direttrice Erika Cancian - non abbiamo ancora ricevuto risposte positive».

UN DIRITTO

All'unisono i farmacisti hanno voluto sottolineare, considerando la particolarità della situazione, che «vaccinarsi è un diritto di tutti. E' necessario pertanto garantire questo servizio soprattutto nelle farmacie di quartiere, che sono accessibili a tutti i cittadini». Del resto il numero delle persone che chiede di potersi vaccinare aumenta in modo esponenziale con il passare delle settimane. «E' stata data priorità al settore pubblico per le categorie protette ma come farmacisti restiamo convinti che potersi vaccinare è un diritto di tutti». E' il caso dirlo: va trovato un equilibrio e aumentare le quote di vaccino disponibile. «Con questi numeri - si chiedono i farmacisti interpellati - come faremo a scegliere a chi somministrarlo?».

Alberto Comisso

