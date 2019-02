Infermieri, scure su Pordenone «Impossibile gestire l'ordinario»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀPORDENONE Sono preoccupati, e tanto, per i tagli annunciati nel settore dove lavorano, costretti già a fare i conti con personale spesso ridotto all'osso. E arrabbiati perchè la loro richiesta urgente di un incontro con l'assessore regionale Riccardo Riccardi non è stata ancora accolta. Ora tocca ai presidenti degli Ordini degli infermieri regionali, (Luciano Clarizia per Pordenone, Gloria Giuricin per Gorizia, Flavio Paoletti per Trieste e Stefano Giglio per Udine) esternare la loro rabbia e i loro timori in una nota congiunta:...