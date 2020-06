Arrivati a Caorle i primi angeli anti Covid: per loro vacanze e cene gratuite, grazie all'iniziativa Voucher per gli angeli, promossa da Federalberghi e Confcommercio Caorle. Sono un infermiere del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Camposanpiero di Padova ed una coordinatrice infermieristica dell'ospedale di Pordenone i primi ad usufruire dei voucher messi a disposizione dagli operatori del ricettivo e della ristorazione di Caorle per ringraziare chi ha messo a repentaglio la propria incolumità nella lotta contro il virus. L'iniziativa, promossa dalle associazioni, con il supporto di web Caorle.it, ha permesso di regalare 500 tra buoni vacanza (da 3 notti negli alberghi, da 7 negli appartamenti) e buoni da spendere in ristorante a medici, infermieri, operatori sociosanitari, forze dell'ordine e volontari della Protezione civile. Grazie alla collaborazione con Aquafollie sono stati messi a disposizione anche 1250 ingressi gratuiti al parco acquatico. La prima struttura ad aver ospitato un angelo è stato l'hotel Crystal del presidente di Federalberghi, Loris Brugnerotto: «E' un onore per noi accogliere i primi angeli' nella nostra località». Intanto ieri in regione si sono registrati altri due contagi, mentre non ci sono decessi. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 162, due in meno rispetto alla giornata di ieri.

