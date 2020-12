IL BOLLETTINO

PORDENONE Inizia a scendere anche in Friuli Venezia Giulia il tasso medio di positività in relazione ai tamponi. Ieri, infatti, si è stabilizzato al 10,7 per cento, con 736 nuovi casi su 6.870 tamponi analizzati dai laboratori. Si tratta di una percentuale inferiore rispetto a quella media della scorsa settimana, dal momento che nei sette giorni passati si viaggiava a cifre superiori al 12 per cento, con punte del 15. Resta ancora problematico il dato negli ospedali (di cui si riferisce nel dettaglio nell'articolo principale), ma la curva dei contagi sembra aver imboccato la strada del rallentamento. Un dato, questo, che potrà riflettersi nel prossimo futuro e in positivo proprio sull'occupazione dei posti letto. I totalmente guariti sono 15.676, i clinicamente guariti 379 e le persone in isolamento 13.769.

I DECESSI

Resta ancora molto grave il bilancio delle vittime, che ieri sono state 25 in regione. Quattro i decessi segnalati in provincia di Pordenone. Due i morti a Casarsa, dove hanno perso la vita l'ex militare 88enne Fausto Chitussi e l'ex assessore nonché cavaliere Pietro Dorigo (89 anni), la cui storia è raccontata nelle pagine di provincia. In città addio alla 73enne Rosanna Pasqualini, mentre a San Vito non ce l'ha fatta il 96enne Bruno Brazzafolli. Ben 16, invece, i decessi registrati in provincia di Udine, la più colpita dalla forza della seconda ondata.

IL RESOCONTO

Per quanto riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 111 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 41. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un medico, 3 infermieri, 4 operatori socio sanitari, 2 tecnici, un ausiliario specializzato addetto all'assistenza e un terapista della riabilitazione; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale 2 medici, 3 infermieri, 3 operatori socio sanitari, 2 amministrativi, un dietista e un tecnico di laboratorio; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina 4 infermieri, 3 medici e 2 psicologi e al Cro di Aviano un biologo. Infine, da registrare la positività al virus di una persona rientrata dalla Bosnia.

