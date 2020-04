L'INDAGINE

PORDENONE L'indagine sui contagi alla casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola si avvarrà anche di consulenze medico-legali. I sostituti procuratori Federico Facchin e Maria Grazia Zaina, che stanno sondando l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, si sono affidati a due periti: sono Barbara Polo Grillo e Valentina Zamai. Ai due medici legali è stato chiesto di verificare se le cause dei decessi indicate nei referti medici, ricondotte al Covid-19, possano essere confermate. Le autopsie sono cominciate ieri e si concluderanno nei prossimi giorni. Riguardano le salme di cinque anziani che sono venuti a mancare dopo l'apertura dell'inchiesta da parte della Procura e ai quali non era stata data ancora sepoltura (o erano in attesa di cremazione). Il fascicolo è contro ignoti, pertanto l'avviso di avvio delle operazioni peritali è stato notificato attraverso i carabinieri della stazione di Fiume Veneto ai soli parenti degli anziani.

LA SITUAZIONE

Il procuratore Raffaele Tito ha aperto l'indagine d'ufficio, dopo aver notato che in provincia di Pordenone contagi e decessi si verificavano soltanto nella struttura di Castions e nella Rsa di San Vito. All'inizio dell'emergenza a Castions ricevano assistenza 108 anziani. Per proteggerli sono state adottate le limitazioni imposte a tutte le altre strutture, a cominciare dalla limitazione degli ingressi fino all'adozione di dispositivi di protezione individuale. Eppure il 19 marzo due anziani si sono ammalati e sono stati ricoverati in ospedale, un paio di giorni dopo anche una operatrice (su 80) è risultata positiva al Covid-19. Da quel momento si è registrato un aumento di contagi, tanto che verso il 10 aprile è stata istituita una zona rossa all'interno della casa di riposo, trasformata in una piccolo ospedale. I decessi riconducibili al Coronavirus sono stati 18 e i contagi proseguono nonostante gli anziani in salute sia nettamente separati dai contagiati.

GLI ACCERTAMENTI

Dopo l'acquisizione delle schede personali degli anziani da parte dei carabinieri di Fiume Veneto e il conferimento degli incarichi per le autopsie, la Procura ha delegato accertamenti al Comando provinciale della Guardia di finanza sulle procedure adottate per proteggere gli anziani. L'obiettivo è comprendere come i vertici della casa di riposo si siano mossi quando è stata decretata l'emergenza, quali modelli organizzativi abbiano adottato e se quest'ultimi fossero idonei a prevenire i contagi. I finanzieri hanno acquisito materiale negli uffici del Dipartimento di prevenzione dell'AsFo, il cui dirigente Lucio Bomben, a inizio indagine, ha già avuto un lungo colloquio con il procuratore Tito. Dovranno essere valutate le disposizioni fornite dagli enti competenti alla Fondazione Micoli-Toscano a mano a mano che l'emergenza Coronavirus si aggravava (tenuto conto che all'inizio nessuno avrebbe potuto prevedere conseguenze così gravi sulla popolazione anziana). Dopodichè bisognerà comprendere se la struttura ha adottato gli accorgimenti indicati e implementato le misure di sicurezza.

LA CASA DI RIPOSO

A Castions - la struttura più colpita dal Covid-19 dopo la Bianchi Rovere di Mortegliano (Udine) - si vive con angoscia la dolorosa situazione della Micoli-Toscano e si sta cercando di studiare un modo per tutelare non solo chi non è stato contagiato, ma anche coloro che sono riusciti a sconfiggere il virus e in questo momento non possono tornare nei luoghi del focolaio. L'altro ieri, ad esempio, altri cinque anziani sani e tenuti in isolamento rispetto alla zona rossa sono stati infettati.

