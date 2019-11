CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCONTROOPPORTUNITÀIN RUSSIAUn incontro dedicato alle opportunità dei mercati russo e polacco è organizzato per il 12 novembre da ConCentro, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. L'appuntamento è alle 9 nella sala convegni della sede camerale di corso Vittorio Emanuele 47. Saranno forniti utili suggerimenti e strumenti operativi per incrementare l'attività commerciale in questi mercati. Illustrerà le opportunità e le modalità di approccio per affrontare i due mercati Luisella Lovecchio, fondatrice di Est-Int,...