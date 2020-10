INCONTRO

LA POESIA

DI ROCCHI

Per il ciclo di Incontri con la Poesia e la Letteratura, a cura di Daniela Dose, domani, alle 18, in sala Degan, a Pordenone, presentazione del volume di poesie Senza filo. Con l'intervento dell'autore Roberto Rocchi e dell'editore Alessandro Canzian (Samuele editore). Presenta Giacomo Vit. Le poesie di Roberto Rocchi sono scritte con garbo e con una sottile intelligenza non priva di toni ironici. Rocchi racconta il quotidiano, dandone una connotazione che assume l'aspetto di universalità, lo guarda con un occhio cordiale, ma non si esime da una riflessione più attenta sul dolore e sull'inquietudine. Lo sguardo del poeta è attento ad ogni cosa, ad ogni vicenda, ad ogni vibrazione: questo sguardo sul quotidiano coglie innumerevoli particolari che diventano spunti per una riflessione di tipo universale. Sapere coniugare il particolare con l'universale della condizione umana è il principale punto di forza di questa raccolta.

FAUNA SELVATICA

CERVI A SPASSO

A SAN VITO

Dopo l'allerta degli agenti della Polizia locale di Azzano Decimo, che sabato sono intervenuti in via Cesena per la presenza di alcuni cervi. Un esemplare è stato notato sulla carreggiata: è riuscito a fuggire senza essere travolto. Ieri il cervo è comparso sulle strade alla periferia di San Vito al Tagliamento. L'invito è a prestare la massima attenzione quando si percorre la viabilità dell'Azzanese e, questo punto, anche del Sanvitese.

