GLI INCIDENTI

PORDENONE Incidenti in lieve calo in provincia di Pordenone, dopo l'importante flessione del 2016 e la risalita del 2017. Aumenta però, rispetto all'anno scorso, il numero delle vittime. Anche in questo caso i dati sono tratti dalle pubblicazioni statistiche dell'Automobile club d'Italia. Il numero complessivo degli incidenti passa dai 710 del 2016 (che aveva fatto segnare un trend decisamente positivo dopo i circa 800 dei due anni precedenti) ai 758 del 2017 e ai 726 del 2018. Se tuttavia, rispetto al 2016, aumenta il numero dei sinistri, resta invece invariato quello dei mortali, venti, che erano però scesi a 14 nel 2017. Più o meno lo stesso vale per le vittime, 21 e 20 nel 2016 e nel 2018 e 16 nel 2017, mentre i feriti sono passati, nel triennio, da 964 a 1.038 e a 1.018. Le autovetture sono naturalmente il tipo di veicolo maggiormente coinvolto, il 73,69 per cento del totale, seguite a distanza dalle biciclette (9,66 per cento), dai veicoli commerciali e industriali (6,69), dalle motociclette (6,46), dai ciclomotori (1,75) e dagli autobus (0,38). Quanto alle vittime, sono perlopiù uomini e over 65: cinque delle vittime rientravano infatti in questo identikit, seguiti da quattro di età compresa fra 30 e 54 anni e tre della fascia 55-64. Due, invece, le donne comprese nelle fasce d'età più avanzate. Quattro, complessivamente, i giovani e i giovanissimi, fra i 14 e i 29 anni, due ragazze e due ragazzi. Più numerosi invece i feriti nelle fasce d'età centrali, fra i 18 e i 54 anni, sempre con una decisa prevalenza degli uomini. In sedici degli incidenti le vittime sono state i conducenti e in uno il passeggero, mentre nei restanti due casi il sinistro è costato la vita a un pedone. La tipologia di incidente vede prevalere a pari merito gli scontri frontali e fronto-laterali e i tamponamenti, che rappresentano ciascuno il 37,57 per cento del totale, seguiti dalle fuoriuscite autonome (13,87 per cento), dai frontali (5,2 per cento) e dagli investimenti di pedoni (1,16). Per il 2019 sono per ora disponibili solamente dati di livello nazionale e regionale. Il Friuli Venezia Giulia nel suo complesso ha visto un leggero calo del numero delle vittime, da 77 a 72, che ha portato a -30,1 per cento il calo registrato in dieci anni, dai 103 morti del 2010. La Regione resta comunque una delle nove in cui il numero di morti per 100mila abitanti si colloca al di sopra della media nazionale, 5,9 contro 5,3.

