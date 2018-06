Incidenti e controlli super lavoro per i vigili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCIDENTIPORDENONE Super lavoro dell'ufficio Infortunistica della Polizia locale intervenuta su tre incidenti nel giro di un'ora, fra le 18.15 e le 19.15, fortunatamente tutti senza gravi conseguenze. Il primo si è verificato alle 18.15 vicino all'ingresso della piscina comunale, in viale Treviso, con uno scontro fra un maxi scooter Piaggio condotto da S.G., 56 anni, di Pordenone, e una Renault Clio nera guidata da M.A., 29enne di Cavasso Nuovo: il motociclista ha riportato ferite non gravi. Alle 18.25 è stata la volta di via San Valentino,...