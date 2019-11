Incidente sulla Pontebbana Maxi coda nell'ora di punta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRAFFICO IN TILTPORDENONE La scena si ripete. Un incidente, per fortuna senza feriti gravi, ha causato ieri mattina notevoli disagi alla viabilità lungo la Pontebbana. Lunghe code, soprattutto da Pordenone verso Casarsa, si sono registrate proprio nell'ora di punta. La situazione è tornata alla normalità alle 10.30, quando gli agenti della polizia locale hanno concluso i rilievi e i mezzi incidentati sono stati spostati dalla sede stradale. L'INCIDENTESono le 8.15 e sulla statale 13, a quell'ora già di per sé congestionata dal traffico,...