INCIDENTESCOOTER CONTROJAGUAR, UN FERITOUno scooterista domiciliato a Pordenone, G.B, 42 anni, è rimasto ferito in seguito a un incidente successo ieri, verso le 12.15, in via Svevo, nel quartiere della Madonna delle Grazie. Era a bordo di uno scooter, quando si è scontrato contro una Jaguar condotta dal pordenonese, B.V., 70 anni, rimasto illeso. Soccorso dal personale di un'ambulanza, è stato accompagnato in pronto soccorso. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale.INCHIESTEUN MARE DI...