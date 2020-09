INCIDENTE

IN MOTO TAMPONA

UN'AUTO FERMA

I Vigili del fuoco di Spilimbergo sono intervenuti ieri mattina, verso le 11.30 a San Franceso di Vito d'Asio dove una moto ha tamponato un'auto ferma in sosta. Il motociclista è stato elitrasportato all'Ospedale di Udine. Sul posto anche i carabinieri di Spilimbergo e la Polizia locale di Maniago.

SUL MONTE CROTIS

ESCURSIONISTA

SOCCORSO

Il Soccorso Alpino di Forni Avoltri è intervenuto ieri mattina per portare a valle un escursionista cinquantenne di Zoppola infortunatosi nei pressi della cima del Monte Crostis.

L'uomo, che era in compagnia di altri tre compagni, si è procurato una brutta distorsione alla caviglia e non riusciva più a camminare. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale, che però non ha potuto effettuare il recupero a causa della scarsa visibilità e si è dunque provveduto subito a risolvere la missione con le squadre di terra della stazione del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza che erano già pronte in quota a dare supporto alle operazioni. L'uomo è stato quindi trasportato a Malga Chiadinas dove è stato consegnato all'ambulanza.

LOTTA AL DEGRADO

PULIZIA NEI VIALI

TREVISO E DELLE GRAZIE

Ieri i Ministri volontari della Chiesa di Scientology hanno compiuto una pulizia dell'area tra viale Treviso e viale delle Grazie. Alcuni titolari di attività presenti in questa area - fanno sapere i volontari - li hanno ringraziati molto, offrendo loro anche un piccolo momento di ristoro. La prossima attività di pulizia che vedrà impegnati i Ministri volontari sarà domenica 13, alle 10, sempre nella stessa area per portare a compimento l'azione di pulizia intrapresa ieri.

