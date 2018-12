CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INCIDENTEFURGONE CONTRO AUTO: FERITIIncidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la A28, tra Sacile e Fontanafredda. Per cause al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco, si sono scontrati un furgone e un'auto; due i feriti. La viabilità ha subito qualche rallentamento.RUMORIDEROGA ALLA NORMATIVAA NATALE E CAPODANNONell'ambito del programma delle manifestazioni di Natale i pubblici esercizi che intendono organizzare un evento sono autorizzati a effettuarlo in deroga alle disposizioni...