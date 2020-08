INCIDENTE

ESCE DI STRADA

SULLA A28, FERITA

Una ventisettenne di nazionalità russa residente a Cordenons, N.E., è rimasta ferita in modo non grave nella notte tra ieri e sabato, poco dopo l'1.30, lungo la A28, nei pressi dell'uscita di VillOtta di Chions. La ragazza, che proveniva da Portogruaro direzione Pordenone, era alla guida di una Opel. Sul posto una pattuglia della polizia stradale e i vigili del fuoco, oltre all'ambulanza del 118 che l'ha portata per accertamenti all'ospedale di San Vito.

UNINDUSTRIA

ANCHE ARCURI

PER LA CHIROS

Oggi, alle 11.15, inaugurazione del nuovo stabilimento della Chiros a Fossalta di Portogruaro, società associata di Confindustria Alto Adriatico e specializzata nella produzione automatizzata di mascherine chirurgiche. Interverranno il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, l'amministratore delegato di Invitalia e commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, il presidente di Invitalia, Andrea Viero, e l'amministratore delegato di IMA Bologna, Alberto Vacchi. L'impianto di Chiros è stato riconvertito (produceva spalline in pelle) e dotato di nuovi macchinari ad alta automazione per incrementare la produzione di dispositivi di protezione e contribuire all'autosufficienza del Paese nelle successive fasi di convivenza con il virus.

DRAMMA

ANZIANA TROVATA

SENZA VITA NEL FIUME

Un'85enne di Fiume Veneto è stata trovata senza vita nelle acque del Fiume. Si chiamava Regina De Marchi e sabato pomeriggio si era allontanata da casa per una camminata. Non vedendola rientrare, il figlio l'ha cercata nei luoghi in cui era solita andare, ma senza esito. Verso le 22, preoccupato per il grave ritardo della madre, ha allertato i carabinieri della stazione di Fiume Veneto, che con la collaborazione dei colleghi del Radiomobile di Pordenone e dei Vigili del fuoco hanno ritrovato l'anziana ormai senza vita.

