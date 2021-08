Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INCIDENTEAUTO RIBALTATANEL CAPOLUOGOIncidente stradale ieri mattina a Pordenone, all'incrocio tra via Tolmezzo e via Gemona. Si sono scontrate due auto, una delle quali ha subìto un mezzo ribaltamento, finendo su un fianco. Fortunatamente nessuno dei conducenti è rimasto ferito e i mezzi sono stati prontamente rimossi e spostati. Quattro le persone coinvolte, trasportate in ospedale ma solo per i controlli di sicurezza. Sono intervenuti i...