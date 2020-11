INCIDENTE

AUTO ABBATTE

UN PALO

Una 32enne americana è stata soccorsa sabato era in via Lazio a Porcia. Erano le 23, quando ha perso il controllo della guida ed è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica. Soccorsa dal personale sanitario arrivato in ambulanza, è stata accolta in pronto soccorso, dove è stata curata per la frattura di una caviglia. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante.

FURTI

LADRI NELLE CASE

A CARBONA

I carabinieri di San Vito sono stati allertati per un paio di furti andati a segno nella frazione di Carbona nel tardo pomeriggio di sabato. I ladri, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, hanno forzato porte e finestre. Sono state messe a soqquadro soprattutto le camere da letto, dove sono stati trovati monili in oro e denaro in contante. I danni non sono ancora stati quantificati.

REGIONE

MANODOPERA ESTERA

RESPINTA OFFERTA

Con una circolare del 2 novembre il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha messo a disposizione del Friuli Venezia Giulia la possibilità di attingere dal mercato straniero lavoratori da impiegare in edilizia, autotrasporto e accoglienza turistico-alberghiera. Sono state attribuite 41 quote per importare manodopera dall'estero: 23 a Udine, 8 a Gorizia, 8 a Pordenone e 2 a Trieste. «Per la terza volta nel 2020, ribadiamo al ministero che il Fvg respinge l'offerta, perché ritiene di dare risposta alle necessità del mercato del lavoro con lavoratori residenti sul territorio regionale», ha detto l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen.

UNIVERSITÀ

OGGI S'INAUGURA

L'ANNO ACCADEMICO

Si inaugura oggi il 43° anno accademico dell'Università di Udine. La cerimonia si svolgerà in diretta streaming dal salone d'onore di Palazzo Antonini Maseri a Udine. Inizierà alle 10.30 e si potrà seguire in diretta streaming all'indirizzo www.uniud.it/streaming. Dopo la relazione del rettore Roberto Pinton, la prolusione sarà affidata a Michele Morgante, ordinario di genetica. Seguiranno gli interventi, in collegamento, di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e di Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca.

