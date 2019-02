CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCENDIOAUTO A FUOCONEL RACCORDO A28Emergenza incendio all'alba di ieri. Alle 5.40 ha preso fuoco un'auto all'altezza della rotonda del raccordo autostradale della fiera. Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per spegnere le fiamme che avevano avvolto una Bmw. La macchina è andata distrutta. L'automobilista è riuscito a fermarsi in tempo e non ha avuto conseguenze. Sul posto per mettere in sicurezza la viabilità è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale.