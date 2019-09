In visita dall'Austria Cresce il turismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMOPORDENONE «Le attività promozionali ed i contatti con le istituzioni pubbliche e private che abbiamo intrapreso con la vicina Austria allo scopo di promuovere il turismo, culturale ed enogastronomico dichiara l'assessora Guglielmina Cucci si stanno concretizzando e riscuotono vero interesse fra le comunità del paese d'oltralpe. Alcuni giorni fa sono giunte in visita in città una cinquantina di persone di Bad Zel, comune di circa 2000 anime dell'alta Austria, accompagnate dal proprio sindaco. Questo dimostra come le nostre...