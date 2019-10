In via Vallona e in Corte del Bosco ci si mette in coda: mesi di attesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE STRUTTUREPORDENONE I punti di forza sono, senza dubbio, quelli di disporre di parcheggi, anche piuttosto ampi, nelle vicinanze del centro. Purtroppo, però, non sono sufficienti a soddisfare tutte le esigenze. Specialmente dei residenti. Se per le strutture di via Oberdan, Rivierasca e Candiani non ci sono particolari problemi, le difficoltà emergono per l'area di sosta Vallona di viale Dante e del park Corte del Bosco di via Vallona. È qui che chi fa richiesta di abbonamento deve munirsi almeno per ora di grande pazienza. La lista...