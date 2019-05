In via Fratelli Bandiera la macelleria resta chiusa: «Trovate gravi carenze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OPERAZIONE BISPORDENONE La macelleria halal di via Fratelli Bandiera resta chiusa nonostante di fronte alla rivendita non ci siano più le casse contenenti la carne in avanzato stato di putrefazione. Il nuovo provvedimento, che ha confermato quello di martedì, è infatti figlio di una nuova ispezione, condotta ieri mattina dal personale veterinario e dedicato alla salute pubblica dell'Azienda sanitaria in collaborazione con la polizia locale di Pordenone. SECONDA FASEGli agenti e i tecnici dell'Aas 5 sono entrati nella macelleria (la...