IN VIA DE PAOLI

«C'è pochissima gente in giro, le persone entrano solo a comprare il giornale». Da un angolo all'altro del centro storico, la fotografia è sempre la stessa: positiva se si pensa al rispetto delle regole e al contenimento del contagio, decisamente meno per chi porta avanti un'attività: «La maggior parte dei negozi e uffici - esordisce Giulio Pigna, titolare dell'Edicola Oberdan di via De Paoli sono chiusi. Praticamente è tutto bloccato».

Quali difficoltà incontra sul lavoro?

«Quelle di tanti altri commercianti: ho l'affitto, le spese, le bollette da pagare e, dall'altra parte, un negozio aperto nonostante la mancanza di clienti. Un'attività senza clienti non ha motivo di esistere».

La sua è un'attività a contatto con il pubblico: ha paura del contagio?

«No. Mi sono informato sul virus. I rischi maggiori li corrono anziani o persone patologie preesistenti».

I clienti rispettano le norme di sicurezza?

«I giovani sì, non c'è problema. Con gli anziani, invece, è più difficoltoso: continuo a raccomandare di mantenere le distanze, ma è difficile convincerli a non scambiare il denaro e a prendere il resto dalle mani. A volte manca proprio il senso civico».

Cosa pensa dell'ipotesi di ulteriori restrizioni, con chiusura di altre attività?

«Chiudere altri negozi potrebbe avere senso, ma si creerebbero disagi ulteriori oltre a quelli causati dal Covid-19. Sarebbe meglio riuscire a convincere le persone a stare a casa e a rispettare le distanze, magari inasprendo le sanzioni». (lz)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA