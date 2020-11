IN VALLE

CLAUT La situazione dei contagi a Claut rischia di andare fuori controllo. Da una settimana l'aumento dei positivi è costante e i numeri preoccupano. Per questo motivo, il sindaco Gionata Sturam ha deciso di registrare un videomessaggio in cui letteralmente prega i propri concittadini di rispettare scrupolosamente le norme, soprattutto per quanto riguarda le persone già positive o con sintomi e in attesa di tampone. Il primo cittadino ha volutamente usato il dialetto clautano, per arrivare al cuore dei compaesani e per fare presa soprattutto sui più anziani, a cui ha pregato di far recapitare il messaggio social tramite i loro parenti. A ieri c'erano ben 45 positivi (su circa 900 abitanti) con altre 20 persone in attesa di tampone e svariate altre con febbre e, dunque, sospese, in quanto non ancora in carico al Dipartimento di prevenzione. A questi si aggiungono purtroppo quattro ricoverati in ospedale (alcuni in condizioni serie) e un anziano deceduto nel corso della settimana. A colpire del video di Sturam è stata sopratutto la (delicata) fermezza con cui ha sollecitato i clautani a non uscire di casa: «Sappiamo benissimo che ci sono rapporti di amicizia e di affetto che vanno anche oltre le numerose parentele - ha ricordato il sindaco -, ma in questa fase è fondamentale il massimo senso civico per proteggere tutta la comunità. Chi è entrato in contatto con il virus deve difendere sé stesso e gli altri chiudendosi in casa e attenendosi alle indicazioni ricevute dal medico di medicina generale o dall'Asfo». Poi il passaggio più intimo: «Nessuno si vergogni se è stato contagiato dal virus - le parole usate -: non c'è nulla da nascondere e non è assolutamente detto che ci siano stati comportamenti sbagliati. I contatti sono quasi sempre intrafamiliari, dove non si usano mascherine e le nostre difese si allentano. Però non possiamo permetterci di trasmetterlo ad altri: serve la collaborazione di tutti per uscirne assieme». Soltanto lunedì scorso il sindaco non le aveva mandate a dire a quei genitori (10 su 30) che non avevano aderito alla campagna di screening scolastico e non avevano fatto fare il tampone ai loro figli, sebbene a scuola si fossero registrate una mezza dozzina di positività tra alunni, docenti e personale Ata. Dichiarazioni che qualcuno in paese pare non avere gradito, ma che soltanto pochi giorni dopo suonano come invece come preveggenza.

L.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA