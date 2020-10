IN MONTAGNA

PORDENONE Una giornata con il naso all'insù e il fiato sospeso. L'hanno trascorsa i tecnici delle società municipalizzate che gestiscono il servizio idrico e le varie amministrazioni comunali della montagna e pedemontana pordenonese. Il rischio di un nuovo tracollo della martoriata zona di captazione sul torrente Comugna, a Vito d'Asio, era elevatissimo. «Questo, purtroppo, conferma la fragilità dell'opera di presa - scriveva nei giorni scorsi Hydrogea -, che risulta ormai seriamente compromessa». Innalzamento della torbidità che, secondo il parere espresso dell'Azienda sanitaria , può compromettere le caratteristiche di potabilità dell'acqua erogata all'utenza. Per questa ragione, si continua a raccomandare alla popolazione di evitarne l'utilizzo per scopo potabile e alimentare (qualora si ravvisassero delle anomalie nella trasparenza), rimanendo, tuttavia, possibile l'uso igienico-sanitario. Sul territorio sono dunque ancora operative le cisterne inox. Scongiurati guai seri per ieri, la preoccupazione resta per la perturbazione in arrivo nelle prossime ore. Proprio al fine di prevenire possibili problemi, le squadre comunali di Protezione civile della Val d'Arzino e della Val Cosa per l'intera giornata di ieri hanno monitorato le aree più a rischio, senza tuttavia la necessità di procedere con particolari bonifiche. Anche i vigili del fuoco di Maniago e di Spilimbergo sono stati in costante assetto da intervento urgente, cavandosela infine con qualche scantinato allagato e un paio di alberi e cartelli piegati (a Vito d'Asio e Tramonti di Sotto). Circa le aree in cui è caduta la maggiore quantità di acqua, il record nella Destra Tagliamento spetta sempre alla Valcellina e alla zona di Casera Valine, in Val Colvera. Sul monte Rest e nei pressi della Casera omonima si sono invece registrate le folate di vento più forti del fine settimana: spiravano fino a 140 chilometri l'ora, ma anche in questo caso si è trattato di fenomeni isolati che hanno comunque causato la caduta di alberi. Il vento ha anche provocato il parziale scoperchiamento della copertura in lamiera della chiesetta di Pinedo di Claut: i pompieri hanno messo in sicurezza la copertura.

Lorenzo Padovan

