Ieri in regione su 6.453 tamponi molecolari sono stati rilevati 190 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,94%. Sui 3.024 test rapidi antigenici sono stati rilevati 14 casi (0,46%). Si è registrato il decesso di una donna di 98 anni ricoverata all'Ospedale di Udine che non aveva completato il ciclo vaccinale (prima dose somministrata a inizio luglio). Restano 11 le persone in terapia intensiva mentre sono 40 gli ospedalizzati...