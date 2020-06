IL BILANCIO

PORDENONE Quest'anno la pandemia ha imposto anche alla Guardia di finanza, che ieri celebrava il 246° anniversario della fondazione, una festa in sordina nella caserma Persirio Marini, sede del Comando Provinciale. Erano presenti una rappresentanza di militari in servizio e della sezione dei Finanzieri in congedo. La ricorrenza è comunque l'occasione per presentare il bilancio di un anno di attività.

ISPEZIONI

Nel corso dell'anno 2019 e dei primi 5 mesi del 2020 sono stati eseguiti 4.785 interventi ispettivi e 264 indagini delegate dalla Procura ordinaria e contabile. La lotta all'evasione è sempre in primo piano. Nel Pordenonese i finanzieri si stanno concentrando soprattutto sull'evasione internazionale, che consiste in trasferimenti di comodo della residenza di persone fisiche e società nei paradisi fiscali. Un sistema che si sostiene grazie a sedi secondarie, non dichiarate al Fisco, di società estere che in Italia svolgono attività soggette a tassazione. Nella provincia di Pordenone sono state fatte 388 ispezioni e circa 4mila controlli, tesi anche a ricostruire la reale capacità contributiva dei soggetti ispezionati rispetto ai redditi dichiarati. Questo ha permesso di scoprire 50 evasori totali e paratotali. Gli evasori totali sono stati individuati soprattutto nei settori edilizio e immobiliare, nel commercio all'ingrosso e al dettaglioe nella ristorazione. Ci sono poi professionisti e artigiani. Sono stati scoperti evasori totali anche tra le Onlus e le associazioni sportive. In 39 sono stati denunciati. Sono state poi contestate 264 posizioni irregolari su 2.477 controlli strumentali (scontrini e ricevute fiscali) pari all'11% sul totale dei controlli. I sequestri per equivalente ammontano a 9,5 milioni di euro. Sono inoltre al vaglio provvedimenti per ulteriori 1,6 milioni.

LE FRODI

Sono 15 gli interventi per frodi all'Unione Europea, alla Regione o ai Comuni. Si tratta di indebite percezioni di contributi destinati all'agricoltura e di altri incentivi alle imprese per oltre 3,4 milioni di euro: 4 i denunciati. La Procura ha proposto sequestri preventivi per oltre 1,3 milioni. Al momento sono stati eseguiti sequestri preventivi per 1,3 milioni e confiscati 151mila euro. Sono 55 i controlli nel settore delle prestazioni sociali agevolate; 55 le persone verbalizzate per false dichiarazioni finalizzate ad ottenere agevolazioni nel settore scolastico/sociale. Tra i denunciati c'è anche una persona che aveva indebitamente chiesto indebitamente il reddito di cittadinanza. Sono stati poi segnalate 8 persone alla Corte dei Conti per un danno erariale di oltre 1,8 milioni (già sequestrati 386 mila).

CORRUZIONE

Le Fiamme Gialle pordenonesi hanno operato anche nella lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione denunciando 23 soggetti (di cui tre sono stati arrestati). Tra le persone denunciate figurano anche 5 pubblici ufficiali.

