PORDENONE Non solo sociale fra le attività che in questi due mesi hanno visto impegnata la Croce rossa, i cui volontari sono andati anche in aiuto delle imprese: «Abbiamo ricevuto molteplici richieste spiega il presidente del comitato pordenonese Giovanni Antonaglia da parte di aziende locali per il rilevamento della temperatura corporea dei propri dipendenti prima dell'accesso al posto di lavoro. In questo sono stati impiegati 1.120 volontari (intesi come turni, ndr), per un totale di 2.436 ore».

Una attività simile è stata svolta, ed è tuttora in atto, anche in Tribunale a Pordenone, con 56 volontari impiegati che hanno svolto 208 ore di attività, e nella Casa circondariale, con 57 volontari e 228 ore di lavoro. Ma ci sono state anche le aziende che con la Croce rossa hanno collaborato, come il Caffè Arbat di Pordenone, che attraverso i volontari della Cri e quelli del Soccorso alpino ha regalato il pranzo di Pasqua a 26 famiglie. C'è stata poi l'attività di pre-triage, tuttora in corso, all'ospedale Santa Maria degli Angeli: qui i volontari della Croce rossa hanno effettuato una sorta di selezione degli accessi al pronto soccorso, per individuare prontamente i pazienti potenzialmente contagiati dal Covid-19 (per esempio perché affetti da sintomi respiratori o perché a rischio a causa di contatti con persone infette o di viaggi in zone a rischio) e indirizzarli a un apposito percorso. In questo caso, sono stati impiegati 376 volontari per 1.466 ore di attività.

«Un sentito ringraziamento conclude il presidente a tutti i volontari della Croce rossa, e in particolare a quelli del comitato di Pordenone che anche in questo periodo hanno continuato a operare con imparzialità e grande umanità».

