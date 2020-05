LA MAPPA

PORDENONE La pandemia da Covid-19 non ha colpito le diverse zone del territorio del Friuli occidentale in egual misura. La penetrazione del coronavirus infatti è diversa da area ad area. E questo ovviamente perché l'andamento epidemiologico dipende molto dalla presenza del numero di abitanti (maggiore nei centri urbani più grandi) e i contagi sono strettamente proporzionati al tasso di popolazione. Ma il numero di ammalati, di pazienti in quarantena e di decessi è legato anche ad altri fattori: non si capirebbe altrimenti perché centri equivalenti per numero di residenti stiano mostrando dati e curve del tutto diverse tra loro.

LA MAPPA DEL VIRUS

Fino a oggi nella Destra Tagliamento sui cinquanta Comuni ve ne sono tredici in cui non si è registrato nemmeno un caso di contagio e dove non vi è stato neanche un cittadino in quarantena. I tredici Comuni Covid-free sono prevalentemente concertati nell'area montana e pedemontana della provincia. Mentre a parte i dati registrati nella città di Pordenone e nel suo hinterland che sono ovviamente più rilevanti rispetto ai centri della provincia proprio per il maggior tasso abitativo il numero maggiore di contagi e parecchi decessi si sono finora contati nell'area del sacilese che risulta essere fortemente colpita dalla pandemia. Nella mappa provinciale dell'epidemia Covid si può inoltre vedere che contagiati e decessi sono minori nel sanvitese, anche se in questa zona all'inizio sono stati diversi i casi di contagi, quarantene e morti: i piccoli comuni di Cordovado e Sesto al Reghena, per fare un esempio, hanno entrambi pianto due concittadini portati via dalla malattia. Due i morti registrati anche a San Vito e Casarsa. In questa fascia di territorio fa ovviamente eccezione il caso drammatico di Zoppola che ha dovuto contare ben diciotto morti tra gli anziani ospiti della casa di riposo Micoli-Toscano di Castions.

COMUNI IMMUNI

Non sembra essere un caso e non è escluso che in futuro possa esserci qualche approfondimento epidemiologico se i tredici Comuni in cui il virus è rimasto fuori dalla porta sono tutti concentrati nell'area a nord della provincia. Sono prevalentemente i centri montani di Cimolais, Erto e Casso, Barcis, Andreis, Vajont, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Clauzetto, Travesio, Meduno, Frisanco e Arba. A questi si aggiunge, anche se più spostato sulla pedemontana occidentale, il centro di Budoia. Che, come i comuni delle valli pordenonesi, ha registrato zero contagi, zero persone in quarantena e zero decessi. E negli altri piccoli comuni della montagna i casi si contano davvero sulle dita di una mano. Un caso solo sia a Claut che a Castelnovo del Friuli. E solo due casi a Vito d'Asio. Ma anche il centro più grande di Maniago, fino a oggi, registra numeri assai ridotti: sette casi, di cui 5 guariti e quattro in quarantena. Numeri un po' più alti a Spilimbergo che conta, tra l'altro ancora 17 persone in quarantena e dove c'è stato anche un decesso.

SACILESE

Molto più colpita l'area del sacilese che sta pagando un prezzo decisamente più alto. I primi casi di decessi già all'inizio di marzo si erano registrati a Caneva dove era scoppiato un focolaio. Ora la situazione è decisamente migliorata, ma Caneva (dove ci sono stati cinque decessi) conta ancora 12 casi di positività e 12 persone in quarantene, altrettante sono invece guarite. Cinque morti a causa del coronavirus anche nella vicina Sacile dove i positivi sono ancora ventitre. Un decesso e ancora sei casi di persone ammalate a Brugnera. Tre le persone morte a Polcenigo. E numeri piuttosto preoccupanti si registrano anche ad Aviano (tre i decessi, ancora 10 i malati e ben 17 pazienti in quarantena) e Fontanafredda (una persona morta, 10 ancora ammalate e 11 in quarantena).

CITTA' E SANVITESE

Delle 61 persone portate via dal virus in questi due mesi in provincia, otto erano di Pordenone. In città ci sono ancora 46 ammalati e 48 persone in quarantena. Sono invece 57 i pazienti usciti dall'incubo della malattia. Cordenons ha contato invece tre morti. Otto i pazienti ancora alle prese con i sintomi del Covid-19. A San Vito al Tagliamento i decessi sono stati due. Lì, però, c'è anche da considerare che i primi contagi si erano avuti in ospedale e nella Rsa. Ancora 11 gli ammalati e 7 stanno scontato il periodo di quarantena. Fa eccezione il caso Zoppola che sconta la tragedia dei lutti di diciotto anziani della casa di riposo di Castions morti di pandemia. Ancora nove sono i positivi e sei alle prese con la quarantena. Zoppola purtroppo piange i suoi nonni, ma nelle settimane scorse ha accolto con gioia la notizia della guarigione di una bimba di pochi mesi che era stata contagiata dal virus maledetto che passerà alla storia.

Davide Lisetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA