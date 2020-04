IL CASO

PORDENONE Voglia di nozze, anche in tempi di pandemia. Una volta archiviata la Quaresima e celebrata la Pasqua, con la seconda metà del mese di aprile la Chiesa sdoganerà nuovamente i matrimoni religiosi. Questo in via teorica, naturalmente. Perché i riti canonicamente consentiti devono oggi fare i conti con le imposizioni dei decreti governativi, che vietano gli assembramenti. E' pressoché scontato un prolungamento della fase 1 dell'emergenza sanitaria anche dopo il lunedì di Pasquetta. In un quadro già piuttosto confuso (c'è chi ha fissato la data del fatidico sì da oltre un anno, con tanto di partecipazioni ufficiali), si aggiunge l'indisponibilità dei locali nel quali organizzare la festa successiva. Diverse coppie pordenonesi hanno già optato, valutando le prospettive dei prossimi 30-40 giorni, per il solo rito civile. Altre, che tengono particolarmente allo scambio degli anelli in chiesa, aspettano sviluppi prima di rinunciare o rinviare.

IN CHIESA

Il vescovo Giuseppe Pellegrini ha fatto chiarezza fornendo una serie di indicazioni, che partono da un caposaldo: nella diocesi di Concordia-Pordenone i matrimoni in chiesa si possono celebrare alla sola presenza del sacerdote, dei due sposi e dei testimoni. Sette persone al massimo, meglio cinque. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni sulle distanze. Niente corte al seguito di genitori, amici e parenti, che non possono sostare in gruppo neppure all'esterno. E' un criterio molto simile a ciò che sta accadendo in occasione dei funerali, che diventano semplici riti di congedo, alla presenza di pochi familiari, con la benedizione della bara e un brevissimo ricordo. In compenso i sacri edifici rimangono aperti e accessibili per buona parte delle giornate, festive e non. Chi esce di casa per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità può entrare in numero limitato in una chiesa situata lungo il percorso informa il decreto del presule -, per la preghiera personale, evitando i raggruppamenti e osservando le misure sanitarie.

AUTOCERTIFICAZIONE

È necessario portare sempre con sé l'autocertificazione. Ogni prete è invitato a celebrare nella propria parrocchiale, evitando le duplicazioni delle messe, rispettando i criteri su distanza fisica e misure sanitarie generali. Arriva pure il tempo di Cresime e prime Comunioni. Ogni decisione in proposito, d'intesa con la Conferenza dei vescovi del Triveneto, viene rinviata al momento in cui cesserà l'emergenza e saranno riviste le restrizioni in vigore. Per ora raccomanda Pellegrini - è opportuno attendere e non fissare una nuova data. I cammini catechistici devono tuttavia trovare una buona forma di continuità attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, in primis sul fronte telematico. (pps).

