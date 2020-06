TRASPORTI

PORDENONE Balzo boom dei viaggiatori che scelgono di muoversi in treno in Friuli, che con l'avvio della fase tre sono quasi quadruplicati. E con l'orario estivo dal 14 giugno, come fa sapere l'assessorato ai Trasporti guidato da Graziano Pizzimenti, si arriverà all'80% dei convogli (oggi siamo al 60%) sui binari rispetto all'era pre-covid, una percentuale che diventa ancor maggiore se si considerano le due linee autosostituite (Sacile-Gemona e Casarsa-Portogruaro). Altra novità: saranno confermate alcune corse invernali che di norma, d'estate, vengono tolte e su alcune tratte ci saranno più treni di quelli di solito programmati nell'era ante-covid. L'assessore spiega che «la Regione ha già chiesto a Trenitalia di riattivare completamente i treni regionali indivisi ancora a contratto statale che Fvg e Veneto».

ORARIO ESTIVO

Rispetto all'orario estivo ordinario programmato ante-emergenza covid, dal 14 giugno «per alcune tratte ci sarà un aumento. Ciò anche in considerazione delle limitazioni sul numero di posti a sedere utilizzabili», spiegano in assessorato. Inoltre, «l'assetto dei servizi Trenitalia comprende i potenziamenti su alcune linee rispetto al servizio estivo ordinario attraverso la conferma anche per l'estate di servizi svolti solo nell'orario invernale». Ossia: «Una coppia di treni sulla Trieste-Cervignano-Udine-Carnia, 2 collegamenti Trieste-Udine via Cervignano e 3 sulla Udine-Trieste via Cervignano». Inoltre «tutti i treni sulla Casarsa-Portogruaro e sulla Sacile-Maniago continuano ad essere autosostituiti». Sul fronte riduzioni, rispetto all'offerta feriale estiva ordinaria, non si svolgeranno alcuni collegamenti di primo mattino e della sera, tra cui un collegamento Venezia-Udine-Trieste e una coppia di treni Udine-Sacile». Nel Pordenonese, 55 treni al giorno da Udine a Casarsa (in calo rispetto ai 60 previsti), 55 da Casarsa a Sacile (e non 60), 53 da Sacile a Venezia (di norma sarebbero stati 56).

TRENITALIA

Con il debutto della fase tre e il libera tutti che ha permesso di spostarsi fra le regioni, i friulani (e non solo loro) hanno ricominciato a frequentare le stazioni, con numeri decisamente più robusti di quelli visti nelle scorse settimane, con la ripresa di molte attività e la possibilità di spostarsi entro i confini regionali. Secondo i numeri forniti da Trenitalia Fvg, il mercoledì che ha inaugurato il nuovo corso (e che si era aperto con un più che confortante 28% di passeggeri, fatto cento il totale dell'era pre-covid) si è chiuso «con il 34% di viaggiatori rispetto al dato prima dell'emergenza». Giovedì il dato si è assestato al «30%». Un super-balzo, se si considera che lo stesso giorno di una settimana prima la percentuale raggiunta era del 15%. In numeri assoluti, se nell'era pre-covid sui treni in Fvg salivano circa 20mila passeggeri al giorno, significa che mercoledì sui binari nostrani hanno viaggiato almeno in 7mila, «quattro volte tanto il dato dei 1.500 passeggeri» registrati durante l'emergenza (ma nel primissimo lockdown strong si era giunti anche a picchi di poco più di 500-600 al giorno). Gettonatissima, la Udine-Venezia. Simone Sesta, del comitato pendolari Fvg, ha manifestato perplessità per la tenuta sul weekend, visti i numeri ancora risicati dei convogli, e ha lanciato un appello a Regione e a Trenitalia, ad attrezzarsi con un eventuale piano di emergenza, se il numero dei passeggeri dovesse esplodere. L'assessorato fa sapere che «sono previsti ulteriori potenziamenti se dovesse servire».

C.D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA