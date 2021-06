Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Più di un cittadino del Friuli Venezia Giulia su due ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino. È stata quindi raggiunta la quota del 50 per cento di residenti parzialmente immunizzati. Si tratta di un dato che supera quello su base nazionale, dal momento che in Italia la quota di popolazione protetta almeno dalla seconda dose non ha sfondato ancora il 46 per cento del totale. Nel dettaglio, in Friuli Venezia Giulia sono state...