LA SITUAZIONE

PORDENONE Ancora una giornata con un solo nuovo contagiato e nessuna vittima del Covid-19 in provincia di Pordenone. In tutto il Friuli Venezia Giulia i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 12, di cui tre a Trieste, quattro a Udine, quattro a Gorizia e appunto uno solo a Pordenone.

Nessuno dei casi riscontrati si è tradotto in un ricovero ospedaliero, dal momento che si è trattato di pazienti asintomatici nei quali il virus è stato rintracciato grazie all'attività di tamponamento massiccio che è in corso tra le professioni più a rischio del sistema sanitario. Altre due le vittime, entrambe registrate in provincia di Trieste, per un totale di 325 decessi dall'inizio del conteggio.

LE TENDENZE

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 537, 88 in meno rispetto alla giornata di giovedì. Si tratta in questo caso del calo dei malati più consistente dall'inizio dell'emergenza.

Rimangono due i pazienti che si trovano in terapia intensiva, quelli ricoverati in altri reparti risultano essere 68. Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute e Protezione civile del Fvg, Riccardo Riccardi.

Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.227 (12 più di giovedì): 1368 a Trieste, 979 a Udine, 671 a Pordenone e 209 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.365 (98 più di ieri), i clinicamente guariti a 52 e le persone in isolamento domiciliare sono 415. I deceduti sono 181 a Trieste, 73 a Udine, 66 a Pordenone e 5 a Gorizia. Per quanto riguarda, nel dettaglio, il dato dei guariti, si tratta dell'aumento più consistente da inizio epidemia: quasi 100 persone in un solo giorno hanno definitivamente sconfitto il Covid-19.

Anche in provincia di Pordenone prosegue il calo dei malati, che adesso sono 81. Vale lo stesso per i ricoveri in ospedale, scesi a quota 15. Diciannove i guariti in un solo giorno, mentre l'unico nuovo caso positivo è stato posto in isolamento domiciliare.

