Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN PROVINCIAPORDENONE C'è chi, come a Cordenons, al profano ci ha abbinato il sacro della processione. Chi, come a San Vito, ha approfittato del seggio (in modo del tutto legale, nonché normale) per creare dibattiti improvvisati sui temi più caldi della campagna elettorale appena finita. E non è mancato anche qualche polemica, com'è accaduto ad esempio a San Quirino.È scivolato via così, il primo dei due giorni di voto chiamati a...