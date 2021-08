Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEPORDENONE Siamo nati in guerra, cresciuti in guerra, moriremo in guerra e non sappiamo perché - ripetono. Mentre le notizie che arrivano dal loro Paese si fanno ogni giorno più preoccupanti, gli afghani residenti nella Destra Tagliamento chiedono aiuto al prefetto e, attraverso di lui, al Governo, per mettere in salvo le famiglie e per consentire il rientro in Italia di quelli che avevano approfittato delle ferie per...