L'INTESA DAL PREFETTO

PORDENONE Accordo raggiunto tra le organizzazioni sindacali della sanità che avevano dichiarato lo stato di agitazione e la direzione dell'Asfo davanti al prefetto di Pordenone Domenico Lione. Le proroghe dei contratti in scadenza arriveranno fino a giugno 2022. Assunzioni, proroga dei contratti a termine e dialogo riattivato. «Grande risultato dalla proclamazione dello stato di agitazione del 30 novembre in cui denunciavamo le criticità della sanità pordenonese - spiegano Cgil, Uil e Nursind - l'Azienda sanitaria con decreto numero 1108, pubblicato il primo dicembre, ha deliberato l'assunzione di 39 infermieri». Ma non è tutto: «Davanti al prefetto si è svolta la procedura di conciliazione e raffreddamento che ha portato in primis alla proroga sino al 30 giugno 2022 dei contratti a tempo determinato in scadenza il 30 dicembre, all'aggiornamento del piano dei fabbisogni del personale entro il 31 dicembre 2021 e alla sostituzione di tutto il personale cui il contratto è cessato a qualsiasi titolo».

AGGIORNAMENTO

Le parti si sono impegnate a incontrarsi nuovamente nella sede dell'ufficio territoriale del Governo entro febbraio per il monitoraggio degli impegni assunti da Asfo. «Siamo soddisfatti del risultato ottenuto - hanno concluso i sindacati - vi è stata, quindi, un'apertura: siamo dinnanzi a un segnale importante per l'avvio del dialogo. Queste assunzioni vanno a dare respiro alle situazioni più critiche. Abbiamo inoltre avuto conferma del pagamento delle prestazioni aggiuntive per le sedute vaccinali e del tavolo sindacale per discutere dei codici di timbratura in caso di assenza». Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale Joseph Polimeni (in foto): «Esprimiamo soddisfazione per l'accordo con le organizzazioni sindacali del comparto, con il quale è stato esperito positivamente il tentativo di conciliazione tra Asfo e le stesse, relativamente alle politiche future di reclutamento del personale. L'accordo - aggiunge il direttore - prevede la proroga dei tempi determinati per infermieri e operatori socio sanitari, in scadenza il 31 dicembre 2021, fino al 30 giugno 2022, in funzione della richiesta e del fabbisogno evidenziati dagli uffici competenti. L'Azienda sanitaria, secondo quanto stabilito, si impegna ad aggiornare il piano fabbisogni del personale entro il 31 dicembre 2021, alla luce delle emanande linee guida regionali, o comunque nel termine eventuale ulteriore, dalle stesse fissato». Asfo si impegna a garantire la sostituzione delle cessazioni nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2022 e, inoltre, le parti hanno concordato di incontrarsi nuovamente nella sede dell'Ufficio Territoriale del Governo, per un monitoraggio degli impegni assunti entro il prossimo mese di Febbraio. «Esprimo - ha aggiunto il direttore generale - ringraziando il prefetto di Pordenone Domenico Lione, la soddisfazione della direzione Strategica per avere condiviso con i sindacati, un percorso che di fatto conferma le politiche già messe in atto dall'Azienda Sanitaria».

Una polemica invece arriva dal consigliere regionale Pd Nicola Conficoni che commenta la non approvazione dell'Atto aziendale da parte dei direttori di dipartimento. «L'atto aziendale dell'Asfo non approvato dalla maggioranza del collegio di direzione è la goccia che ha fatto traboccare il vaso: l'assessore Riccardi la smetta di essere complice di una situazione insostenibile per il sistema salute del Friuli occidentale e non procrastini più la sostituzione del direttore generale».

