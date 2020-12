IN GIUNTA

PORDENONE Via libera della Giunta al progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo arredo verde di piazza XX Settembre. Il progetto, firmato da Simone Serafin e del valore di 100mila euro, punta a valorizzare lo spazio urbano con l'inserimento di una composizione di alberi e arbusti, posti a dimora all'interno di contenitori collocati al di sopra della pavimentazione sul lato ovest della piazza, lungo il muro di contenimento già esistente e senza modificare la viabilità. La scelta è derivata dall'impossibilità di intervenire sulla pavimentazione in porfido. Si utilizzeranno dunque manufatti in calcestruzzo armato, con ganci a scomparsa che ne consentano la movimentazione in caso di necessità. All'interno saranno collocati arbusti sempreverdi e a foglia caduca e piante erbacee perenni da fiore. L'elenco comprenderà, fra gli altri, carpini penduli, lagerstroemie, aceri palmati, gingko biloba, alberi della canfora,, sofore del Giappone, roverelle, faggi penduli. Saranno poi collocate sedute e panche rialzate negli spazi di distacco fra i contenitori prefabbricati e la composizione sarà illuminata con un sistema integrato a led, con barre poste al di sotto delle sedute e corpi illuminanti incassati al di sotto degli alberi. l'obiettivo è quello di migliorare l'ospitalità della piazza e le sue possibilità di utilizzo, oltre che le specie vegetali presenti in città. La trasformazione ecologica della piazza, salvo imprevisti, dovrebbe partire verso la seconda o terza settimana di gennaio e durerà dai 45 ai 60 giorni circa. La composizione sarà costituita da alberi e arbusti sempreverdi e a foglia caduca, piante erbacee perenni da fiore. Fra i numerosi interventi in centro e nei quartieri commenta il sindaco Alessandro Ciriani - quello di piazza XX Settembre ha un suo significato particolare. Non a tutti è piaciuta la riqualificazione operata ormai parecchi anni fa che l'ha trasformata in una piazza d'armi, adatta per i grandi eventi ma certamente non attrattiva come luogo di sosta e relazione. La soluzione a cui abbiamo pensato dà un tocco verde e piacevole alla piazza che da un lato permette sempre di ospitare eventi e iniziative, dall'altro consente di sedersi, stare all'ombra, vivere un luogo che attualmente è, per così dire, respingente.

