PORDENONE In piazza Duca d'Aosta sono arrivate le alberature che catturano lo smog. Arbusti e siepi avranno una duplice funzioni: assorbire le polveri sottili, in uno dei tratti più trafficati della città, e al contempo svolgere una funzione ornamentale. Aiuole fiorite e vegetazione rigogliosa compariranno anche lungo viale Marconi, ma solo quando i lavori di riqualificazione dell'asse stradale saranno terminati.

Un colpo d'occhio eccezionale per i cittadini che già giovedì hanno potuto osservare da vicino le operazioni di posa delle piante in piazza Duca d'Aosta. Sono inoltre in corso di realizzazione le aiuole che abbelliranno quello scorcio di città, ad eccezione del lato del bar Aosta: qui gli interventi saranno a parte e si concentreranno soltanto in una fase successiva. Esattamente come le operazioni nei pressi di quella che diventerà la nuova sede di Hydrogea (ex Magazzini del lavoratore) e, appunto, lungo viale Marconi.

«Ora tiene a precisare l'assessore Cristina Amirante è stato dato il via libera alla piantumazione delle alberature principali. Si tratta di fusti ma anche di siepi e piante tappezzanti che avranno più funzioni: assorbire, allontanare le polveri sottili e, non in ultimo, dare un tocco di verde ad una zona di Pordenone che, complici i lavori avviati nei mesi scorsi, è stata privata della sua parte di vegetazione». Il fatto di aver dovuto tagliare i carpini, da entrambi i lati della di viale Marconi, derivava dalla necessità, per questioni di sicurezza, «di bypassare la roggia che scorre sotto ai condomini. Stiamo parlando di alberi che avevano più di 30 anni e che avevano difficoltà a crescere. In viale Marconi - argomento l'assessore - era necessario realizzare una rete fognaria. Non era più possibile attendere. Il refluo confluiva in una rete unica, mescolandosi con le acque meteoriche che non riuscivano ad essere depurate in maniera efficace».

C'era un altro problema di fondo: quando gli scarichi si riempivano troppo, finivano nella roggia e, quindi, nel lago San Giorgio. La roggia, inoltre, era stata chiusa in un condotto sopra il quale sono stati costruiti i palazzi che si affacciano sul viale. Il condotto mostrava delle perdite e sarebbe potuto collassare, «con grave rischio per le persone e danni incalcolabili». Alla luce di ciò - Amirante ha ricordato i trascorsi polemici - «nessuno è stato contento di togliere i carpini, ma roggia e fognatura dovevano avere la priorità per chi vuole veramente il bene dei propri cittadini e della loro salute. La riqualificazione affronta però anche la lotta all'inquinamento atmosferico e acustico». L'importante, ora, è che le nuove piante vengano posizionate su più strati, così che pm10 e 2.5 vengano catturate a più livelli. Oltre, naturalmente, a garantire una fascia di protezione per le abitazioni che insistono tra la piazza e viale Marconi.

A proposito del viale, saranno create quattro aiuole alberate nella parte finale (andando verso la Prefettura). Al centro della carreggiata, invece, ci saranno piante basse che assumeranno una funzione assorbente dello smog. Verranno impiegate trenta tipologia di alberature diverse. Una su tutte l'acero. «Sono state scelte ammette l'assessore Amirante sia per creare una composizione ornamentale che per ridurre, in uno dei punti più trafficati di Pordenone, l'inquinamento causato dal passaggio delle auto». Le aiuole, inoltre, saranno servite da un impianto di irrigazione autonomo: non avranno quindi particolari problemi di manutenzione. Sul fronte dei lavori, questi stanno procedendo a ritmo spedito. Il crono-programma, almeno sulla carta, è rispettato. Dovrebbero pertanto concludersi il prossimo anno. Del resto è fondamentale terminar quel cantiere perchè incide sulla viabilità cittadina e fa parte integrnde del ring.

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

