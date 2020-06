IN AULA

PORDENONE Si attende il parere della Soprintendenza per stabilire come segnalare in città i siti in cui si trovano i resti della città nascosta, dalle tracce delle antiche mura ritrovate nei pressi di piazza della Motta al pilastro dell'antenna di corso Vittorio Emanuele. Lo ha spiegato l'assessore Cristina Amirante, rispondendo a un'interrogazione di Roberto Freschi (Pordenone 1291): In analogia al caso del recente ritrovamento in vicolo dei Molini, l'ente che deve dare il suo parere obbligatorio per valutare modifiche della pavimentazione che possano evidenziare un ricordo del passato è la Soprintendenza. La modifica di tale pavimentazione, in corso di valutazione da parte dei progettisti, dovrà essere vagliata. Anche in questo caso, quindi, dobbiamo agire in maniera analoga. C'è la volontà dell'amministrazione di valutare la possibilità di ricordare, tramite una modifica della pavimentazione, il pilastro dell'antenna, previa acquisizione del parere della Soprintendenza. Analogamente, l'amministrazione è pronta a collocare pietre d'inciampo in memoria delle vittime delle foibe, come richiesto da Fratelli d'Italia con Francesco Ribetti: Si conferma - ha spiegato l'assessore Guglielmina Cucci - l'intenzione dell'amministrazione comunale di procedere con la posa di pietre d'inciampo in luoghi significativi per la vita della città, a doveroso ricordo del dramma legato all'esodo delle popolazioni e delle vittime delle foibe. La posa delle pietre d'inciampo, già avviata giustamente a ricordo delle vittime dell'Olocausto, venuta dalla scuola, è stata appoggiata dal Comune. Ricordare le vittime innocenti è un dovere morale, prima ancora che storico, ed è una forma di giustizia che possiamo tributare alle vittime di tali drammi. E' invece ancora scontro in Consiglio sull'impiego delle risorse provenienti dallo Stato in seguito all'emergenza Covid-19. L'assessore al Bilancio Mariacristina Burgnich cita infatti numerosi quesiti ancora senza risposta e spiega che, in attesa dei tanti chiarimenti necessari, la scelta è stata quella di non utilizzare ora le risorse del fondo, ma rinviare la sua applicazione all'avvenuta esplicitazione dei criteri del riparto. Nel frattempo ho suggerito prudenza, in piena condivisione con il responsabile del Servizio finanziario. Non sono Tremonti ma non sono nemmeno una sprovveduta e non è questo il momento di facili entusiasmi. Parliamo di denaro pubblico che deve essere gestito in modo oculato. Ma Nicola Conficoni (Pd) cita il caso di altri Comuni, come Budoia e San Vito al Tagliamento, che hanno già impiegato parte delle risorse: Credo che quello che l'assessore Burgnich spaccia come un eccesso di prudenza sia in realtà un eccesso di propaganda, dannosa per i cittadini di Pordenone perché non permette di applicare subito 800mila euro che potrebbero essere utilizzati in un momento in cui i cittadini hanno bisogno di liquidità, per esempio per evitare i tagli alle manifestazioni culturali.

L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA