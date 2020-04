COMUNE

PORDENONE Sfalcio dell'erba, cura delle aiuole, piccoli lavori di manutenzione da svolgere seguendo i protocolli di sicurezza: il Comune sceglie di arruolare i volontari, e non solo quelli della Protezione civile, ma anche quelli che giorno dopo giorno si fanno avanti dalle associazioni del territorio. Alcuni membri della società Skorpion, ad esempio, stanno dando una mano per sistemare l'area del palazzetto, ma l'operazione sarà ampliata nei prossimi giorni. «Permetteremo ai volontari civici (abbiamo scelto di chiamarli così) di effettuare altri piccoli lavori, come la pulizia dei cimiteri o lo sfalcio dell'erba. La regia sarà sempre in mano agli uffici del Municipio e alla Protezione civile, ma chiunque può rendersi utile in questa fase», ha spiegato il sindaco Alessandro Ciriani.

INIZIATIVE

Sempre il primo cittadino, ieri ha annunciato una piccola rivoluzione in piazza XX Settembre. Nello spiazzo che si trova di fronte al bar Posta, di solito occupato da auto e moto parcheggiate, sorgerà una nuova aiuola che ospiterà anche un albero. «Sarà la pianta della rinascita», ha commentato Ciriani. L'associazione Io Gioco ha invece ottenuto l'attivazione di uno sportello telefonico di ascolto e di supporto ai genitori che si trovano a dover gestire in casa figli vivaci in questo complesso contesto sociale. Le referenti dell' associazione Gladis Tesolin psicomotricista e formatrice e Karin Fanutti psicomotricista nonché specialista alla genitorialità in ambito territoriale del medio Friuli, hanno inteso offrire il loro aiuto gratuito ai genitori per sostenerli nel processo di gestione delle attività dei figli. Lo sportello sarà attivo il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 11 telefonando allo 0434 395239; e mail associazione.iogioco@gmail.com. Il servizio è rivolto alle famiglie con bambini dai 2 ai 6 anni poiché è in questa fascia d'età che si strutturano gli aspetti legati alla psicomotricità e alla conoscenza del corpo dei minori nelle sue espressioni di azioni e nei suoi contenuti emotivi.

IL FONDO

Undici milioni di euro per sostenere i Comuni del Friuli Venezia Giulia, enti in prima linea nell'attuale fase di emergenza epidemiologica, che necessitano di liquidità per fronteggiare la progressiva diminuzione di entrate nei loro bilanci, dovuta alla grave e imprevista crisi economica legata al Covid-19. È quanto ha annunciato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, anticipando alcuni contenuti del disegno di legge che presenterà oggi in giunta regionale e che contiene una serie di disposizioni urgenti, in materia di autonomie locali e funzione pubblica, legate all'attuale situazione emergenziale. «Si tratta di risorse già assegnate alle Amministrazioni locali e vincolate a investimenti non ancora realizzati - ha spiegato l'assessore - che, in un'ottica di maggiore efficienza dell'azione pubblica, intendiamo liberare dall'originaria destinazione affinché i sindaci ne possano disporre per affrontare necessità ed esigenze urgenti, a vantaggio della comunità. Sarà possibile l'utilizzo di risorse in parte corrente». (ma)

