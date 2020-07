FIGURA STORICA

PORDENONE È considerato il padre della fecondazione assistita in Friuli Venezia Giulia, perché con l'equipe della Asfo è stato il primo in Italia che, con costi a carico del servizio sanitario regionale e grazie a una normativa ad hoc, è riuscito a garantire la gratuità di procedure e farmaci (costosi) per preservare la fertilità delle donne colpite dal cancro. Il primo settembre andrà in pensione Francesco Tomei, direttore nonché fondatore (nel 1995, a Motta di Livenza e dal 2000 a Pordenone) di quella che è oggi la struttura di Procreazione medicalmente assistita, eccellenza riconosciuta a livello nazionale.

L'Azienda sanitaria di Pordenone è stata pioniera assoluta in questo settore: è stata infatti la prima realtà ospedaliera della regione (oltre che essere tra le prime in Italia) ad assegnare alla Procreazione medicalmente assistita un organico totalmente dedicato, perché prima di altre ha capito quanto i tempi stessero cambiando: a fronte di un continuo calo delle nascite cresce la domanda di fecondazione medicalmente assistita, soprattutto di quella eterologa, ossia con donazione di ovociti o seme maschile. Quello di Pordenone è stato il primo ospedale del Nordest e il secondo in Italia dopo il Careggi di Firenze - a dare il via alla fecondazione eterologa (2015) con costi a carico del servizio sanitario regionale. Ma il fiore all'occhiello del team Tomei è stato l'avvio, nel 2012, della procedura di crioconservazione di ovociti (entro il 2020 del tessuto ovarico) e spermatozoi (2006) prima di iniziare un percorso di chemioterapia o di radioterapia, perché la sopravvivenza dei pazienti oncologici è in continuo aumento, ma le cure contro il cancro spesso pregiudicano irrimediabilmente la fertilità. Quella offerta dall'Asfo è quindi un'opportunità fondamentale per dare la possibilità a donne e uomini, dopo essersi sottoposti alle cure per combattere le patologie oncologiche, di avere un bambino da fecondazione omologa senza dover necessariamente ricorrere alla donazione di ovociti e o liquido seminale. L'eco del Pordenonese ha più volte superato i confini regionali, tanto che Tomei da diversi anni è membro in Conferenza delle Regioni e in Commissione Salute a Roma, in qualità di superesperto, a dare il suo contributo nei tavoli tecnici che disciplinano la Pma in Italia. In venti anni di attività il team Tomei ha reso possibile la nascita di circa 2 mila bambini, frutto di una media annua di 500 cicli di tecniche di procreazione medicalmente assistita in vitro di secondo e terzo livello. L'eterologa, dopo un timido avvio, ha preso piede: dal 2015 a oggi la domanda è cresciuta in modo esponenziale.

Tomei, classe 1956, lascia un dipartimento in pieno sviluppo (a stretto giro verrà designato il suo successore temporaneo e, a breve, dovrebbe essere indetto il concorso per individuare il primario che guiderà la struttura destinata a diventare complessa, ndr) che ha compiuto i primi passi nel 2000, arrivando, attraverso una costante crescita di prestazioni e qualità, a circa un migliaio di cicli concretizzati soltanto nel 2018 e alla possibilità, in fase di imminente avvio grazie alla recente acquisizione di un sistema laser, di procedere anche a diagnosi preimpianto per evidenziare eventuali patologie genetiche dei futuri genitori nell'embrione già prima del suo trasferimento in utero. Terminata la sua attività nella sanità pubblica, lo specialista continuerà a svolgere la professione nel settore privato, sia in regione che in Veneto.

