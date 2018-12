In motocicletta il Babbo Natale della solidarietà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILERitorna come da tradizione l'iniziativa benefica Toys for tots ideata e organizzata da Diego Volpi. Nella precedente edizione, che per problemi organizzativi è partita da Pordenone, la manifestazione di solidarietà in favore della Nostra Famiglia di Conegliano ha battuto tutti i record. Quest'anno per la 21° edizione i bikers tornano in riva al Livenza accolti dai volontari per la sicurezza e dai tanti appassionati di moto che ogni anno si mescolano assieme ai protagonisti in piazza del Popolo. Se verranno rispettate le previsioni,...